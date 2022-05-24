اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:59 م
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محافظ أسوان يستجيب لاستغاثة مواطن من ذوى الهمم ويستقبله فى مكتبه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:30 م
محافظ أسوان يستجيب لاستغاثة مواطن من ذوى الهمم ويستقبله فى مكتبه استجابة محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمكتبه اليوم، المواطن على عبد المتعال مدنى أحد المكافحين ومن ذوى الإعاقة الحركية، فى إطار التواصل الجماهيرى المباشر للواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المواطنين، وخاصة من ذوى الهمم، وبناءً على مطلبه عبر "واتس آب ".

ويتمتع المواطن بموهبة إنتاج المشغولات اليدوية، وخاصة من منتجات الخرز واللوحات الفنية، والتى شارك بها فى العديد من معارض الحرف البيئية داخل وخارج المحافظة، مع حصوله على العديد من الجوائز تقديراً لإبدعاته فى هذا المجال.

وخلال اللقاء أعطى محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات تجديد كارنيه الخدمات المتكاملة الخاص به، وأيضاً إنهاء إجراءات ترخيص الموتوسيكل الذى يستخدمه فى تنقلاته بإدارة مرور أسوان، وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالكشف الطبى.

ومن جانبه وجه على عبد المتعال شكره لمحافظ أسوان على استجابته السريعة، واستقباله فى مكتبه بعد ساعات من إرساله لرسالة الاستغاثة، مؤكداً أن توجيهات المحافظ بتلبية كافة الطلبات تعكس اهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.


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