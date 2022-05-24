محافظة القاهرة تنظم معرضًا لمنتجات الفخار يونيو المقبل

كتب سيد الخلفاوى

بعد سنوات طوال من الإهمال وتعثر المشروع، عادت الحياة مجددا لقرية الفواخير بالفسطاط تنبض من جديد لمهنة تعد من أقدم المهن على مر التاريخ، بعد توجيه القيادة السياسية بتطوير الحرف التراثية واليدوية وتشجيعها ومواجهة محاولات اندثارها، إذ شهدت القرية أعمال تطوير ورفع كفاءة واهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، وما زالت الجهود مستمرة لاستكمال أعمال التطوير المنشود.

وفى نطاق ذلك، عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة اجتماعات دورية لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة مشروع الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، بما يضمن كفاءة كافة الأعمال التى تتم حاليا، وذلك بحضور المستشار أيمن النحال المستشار القانونى للمنطقة الجنوبية واللواء ماجد فوزى المشرف العام لمشروع قرية الفواخير والدكتور محمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة، وعدد من التنفيذين وأعضاء اللجنة من كافة الإدارات بالمحافظة والمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة، خلال انعقاد اللجنة، آخر مستجدات أعمال التطوير مع عرض لحصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة وتحرير العقود الجديدة للمنتفعين بعد المراجعة القانونية الى جانب متابعة وتسهيل عملية تحصيل كافة المتأخرات المالية لاستقبال سداد المديونيات ومستحقات الفواخير مع عمل الإنذرات للمخالفين ومطالبات المديونيات وخاصة للمخالفين للنشاط على أن تكون مدة الإنذار 15 يوما وبعدها يتم عمل محاضر للمخالفة وإزالة.

كما أكدت نائب محافظ القاهرة استمرار حملات الإشغالات والنظافة داخل وبمحيط القرية من خلال المتابعة الدورية من الحى وأجهزته التنفيذية حيث اثنت على الحملات المستمرة خلال الفترة الماضية، والتى أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات والإشغالات مع التنبيه المخالفين بعدم تكرار المخالفة خاصة فى ظل بدء أعمال شركة الأمن والنظافة داخل القرية، والتى تعمل على مدار اليوم موجهة بتحسين مستوى النظافة داخل القرية وعرض تقرير أسبوعى عن حالتها.

كما تابعت موقف المنتفعين وتعاقداتهم لإدخال المرافق ومنها الغاز الطبيعى، وذلك بعد تقديم العديد من التسهيلات من خلال دفع مقدمات المرافق ونسبتها 25% ويتم تقسيط باقى الدفعات وشددت على التنبيه على باقى المنتفعين فى الإسراع لإدخال الغاز والمضى فى إجراءات التعاقد تمهيدا لتوريد وتركيب الأفران.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، بضرورة عمل محاضر بيئية للمخالفين لاستخدامهم مواد ملوثة للبيئة فى عملية أشعال الأفران مع استكمال كافة المعاينات ومقايسات الغاز والإسراع فى نهو التعاقدات واستكمال مد كافة المرافق وتشغيل كل الأفران الحديثة، وتركيبها فى أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب وعمل الصيانة الشاملة لها.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة لدعم وتشجيع الحرف اليدوية، ووضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وتنشيط سوق الفخار على المستوى المحلى والعالمى، حيث يسهم هذا الدعم فى الحفاظ على تراث تلك المجتمعات وهويتها الأصيلة، وما تتضمنه من حرف ومهن توارثتها الأجيال إلى أن أصبحت أحد مصادر الدخل المستدام لقاطنى تلك المجتمعات بما يضمن لهم التحول الى مجتمع إنتاجى قائم بذاته.

وفى هذا السياق، استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعض المقترحات لأسلوب التسويق وعرض المنتجات لأصحاب المهنة جواهرجية الطين لمساعدتهم فى انتشار المنتجات وتسويقها والإقبال عليها وزيادة نسبة مبيعاتهم، مؤكدة أنها ستقدم كل الدعم لانتشار وتسويق المنتجات، وذلك من خلال إقامة مهرجان كبير بأجواء احتفالية داخل القرية لعرض منتجاتها خلال يونيو المقبل عن طريق التواصل مع عدد من المؤسسات المجتمعية للمشاركة فى الإعداد وتقديم بعض العروض الفنية ومسارح عرائس للأطفال وعروض غنائية وفقرات فن التنورة والمزمار والفنون الشعبية وعمل خصومات للمعروضات بالتنسيق مع اصحاب الفواخير وبذل الجهود للتعاون مع كليات فنون جميلة وفنون تطبيقية وقصور الثقافة للترويج للمهرجان، مؤكدة أنها تسعى جاهدة فى تذليل أية عقبات من شأنها تعطل تطوير وتقنين هذه القرية التى تكمن بها أرقى وأعرق الحرف.

وأوضحت أن الهدف المنشود والتى تسعى إليها كافة الأجهزة هو خلق فرص استثمارية تسويقية لمنتجات الصناع المهرة وخلق أسواق ترويجية لكافة معروضاتهم لتحسين أوضاعهم وتوفير فرص العمل.