مجموعة "بنية" وشركة OneWebالعالمية توقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا

قامت مجموعة "بنية" الرائدة في توفير الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي مع OneWeb العالمية والرائدة في خدمات الاتصالات منخفضة المدار عبر الأقمار الصناعية.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر "كاب سات" في دبي، فإن مجموعة بنية ستعمل سويًا مع شركة OneWEB NEOM وهو مشروع مشترك بين OneWeb العالمية و NEOM في المملكة العربية السعودية بهدف توفير اتصال عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى NEOM والمملكة والشرق الأوسط ودول شرق إفريقيا المجاورة من أجل تقديم وتوزيع تلك الخدمات بالمنطقة، لتصبح بذلك مجموعة بنية هي أول شركة مصرية تقدم خدمات الاتصالات منخفضة المدار عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ستدعم الاتفاقية البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف توفير خدمات اتصالات متكاملة عبر الأقمار الصناعية لشركاء وعملاء بنية.

‏‎تعليقًا على هذا التعاون، أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنها تكتسب أهمية خاصة كونها أول مشروع للمجموعة في مجال الأقمار الصناعية ويهدف إلى توفير خدمات الإنترنت للجميع، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة المحرومة من خدمات الاتصالات، مضيفا أنه بهذا الاتفاق تصبح مجموعة "بنية" هي أول شركة مصرية تتعاون باستخدام مفهوم الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وأول شركة تتعاون مع شبكة OneWeb في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ليث حمد، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والتنظيمية ل OneWeb وعضو مجلس إدارة “OneWeb NEOM JVنحن متحمسون للتعاون مع مجموعة بنية لتوفير خدمات اتصالات بتكلفة مناسبة لأكبر عدد ممكن من الجمهور في المنطقة، خاصة للمناطق المحرومة من توافر إنترنت بسرعات عالية حتى الآن، ويمثل ذلك نقلة نوعية بتقديم خدمات الاتصال من خلال أحدث تقنيات الأقمار الصناعية OneWeb LEO التي تم تمكينها بواسطة OneWeb NEOM JV."

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نبذة عن بنية

مجموعة " بنية " هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للإتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتقدم مجموعة " بنية "، من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة. وتتضمن هذه الباقة خدمات الاتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الاستباقية.

حول OneWeb

تعمل “OneWeb” على تمكين الاتصال للحكومات والشركات والمجتمعات. وهي تقوم بتشغيل مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض وإنشاء منظومة أرضية من محطات تزويد خدمات عالمية ومجموعة من أجهزة تراسل طرفية للمستخدم لتوفير خدمة اتصالات ميسورة التكلفة وسريعة وعالية النطاق وذات زمن انتقال قصير تتيح التواصل مع منظومات وشبكات إنترنت الأشياء المستقبلية والجيل الخامس للجميع أينما كانوا.

حول OneWeb NEOM JV

تم تشكيل OneWeb NEOM JV في أكتوبر 2021 لتوفير اتصال عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية لنيوم والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والدول المجاورة.