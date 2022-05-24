اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:13 م
أكرم القصاص
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مجلس الأمن الروسي: خطة التسوية الإيطالية حول أوكرانيا "غير واقعية"

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:25 م
مجلس الأمن الروسي: خطة التسوية الإيطالية حول أوكرانيا "غير واقعية" الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميترى ميدفيديف، خطة التسوية الإيطالية في أوكرانيا بـ"غير الواقعية"، ولا تأخذ الحقائق في عين الاعتبار.


وقال ميدفيديف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تم وضع مقترحات السلام لصالح الناتو والنظام العالمي الغربي، فيجب ببساطة تجاهلها والعمل بشكل أكبر من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. 


وكانت الخارجية الإيطالية قد سلمت في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خطة لتسوية سلمية في أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار، والوضع المحايد لأوكرانيا، وضم كييف في الاتحاد الأوروبي. 


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