متهم بالصدفة.. صاحب محل حاول فض خناقة فأصاب شابا بنزيف فى المخ

كتب - أحمد عبد الهادي وأسماء شلبي

تدخل صاحب محل، بمنطقة السلام بالقاهرة، لفض مشاجرة بين اثنين بالمنطقة، فقام بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابة شاب.

ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بفقدان بالوعى ونزيف بالمخ)، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وبسؤال (والد المصاب – مقيم بذات العنوان) أقر بأنه أثناء تواجد نجله المصاب بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين "غير معلومين لديه" تدخل على إثرها (صاحب محل كائن بمحل البلاغ) فى محاولة منه للفض بينهم وتعدى عليهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابة نجله المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فى محاولة منه للفض بينهم وصرفهم من أمام المحل عمله، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهم.