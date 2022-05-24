مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1807 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4207 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2764 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 3824 نقطة.

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء شركة لمار القابضة عدد 13.6 مليون سهم بسعر 0.77 جنيه بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 10.87% إلى 16.49%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.3 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، 4.73 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 35.6 ألف سهم.

وفيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، 50 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3.6 مليون سهم على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 50 ألف سهم.

أعلنت شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 35 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.54%، والثانية 98.7 ألف سهم ليصل الإجمالي 3.3 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 5.37 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 55%، وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 65 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 51.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت حوالي 3.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 12%، مرجعة ذلك للأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 554 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 27%.

كما حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 مارس عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 61.02%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 251 مليون جنيه مقارنة مع 152 مليون جنيه بنسبة نمو 65.4%.

ومن جهتها قالت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، إن الدعوة المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو اوتو موبيل، حدد لها جلسة يوم 5 يونيو للإعلان بالإحالة.