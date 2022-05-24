ما مدى القلق الذى يجب أن نشعر به حيال جدرى القرود؟

كتبت إيناس البنا

أثار جدري القرود، الذي انتشر في 12 دولة حتى الآن، دهشة العالم بسبب سلوكه غير المتوقع ، كان لدى العلماء المتخصصين في المرض معرفة كاملة بكيفية تحور الفيروس، لكنهم يقولون إن تفشي المرض غير المعتاد وغير المسبوق قد فاجأهم وهو مصدر قلق لأن الفيروس يغير سلوكه، لكن هل هذا يعني أن جائحة آخر ينتظرنا؟.

هل سيحدث جائحة جدري القرود؟

وفقا لموقع " thehealthsite"، يقول العلماء إن فيروس جدري القرود يسببه فيروس جدري القردة المرتبط بالجدري ولكنه أقل خطورة إلى حد كبير وله مخاطر قليلة للإصابة بالعدوى، وقد يصاب الشخص الذي يتلامس مع كائن مصاب بطفح جلدي على جلده.

مع انتشار مرض جدري القردة في 12 دولة في غضون 10 أيام، شددت منظمة الصحة العالمية على أنه من "غير المعتاد للغاية" العثور على مرضى ليس لديهم روابط سفر إلى المنطقة التي انتشر فيها.

ويطلب العلماء في جميع أنحاء العالم من الناس توخي الحذر أثناء محاولتهم إيجاد طرق لمنع انتشار الفيروس، ومع ذلك، فهم على يقين من أن جدرى القرود ليس وباءً آخر في طور التكوين، بعبارة أخرى، لم يكن هناك تقرير رسمي عن انتشار مرض جدري القردة جائحة حتى الآن.

هل جدرى القرود خطير؟



يتسبب الفيروس المسبب لجدري القرود في الحمى والطفح الجلدي ، عادة ما تكون خفيفة، ولكن هناك سلالتان أساسيتان: سلالة الكونغو ، وهي أكثر حدة ويمكن أن تؤدي إلى وفاة تصل إلى 10 % من الحالات ، وسلالة غرب أفريقيا ، التي يبلغ معدل الوفيات فيها حوالي 1%، تم التعرف على سلالة غرب إفريقيا في حالات المملكة المتحدة. ومع ذلك ، فقد رأى الباحثون أيضًا أنه لم يكن هناك الكثير من الحالات في التاريخ ، مما يعني أنه قد لا ينتشر بقوة مثل COVID-19 .

لذا فإن جدرى القرود هو فيروس معروف وهناك لقاحات وعلاجات متاحة لمحاربة المرض، علاوة على ذلك، كانت الحالات حتى الآن خفيفة، لكن الخبراء يحذرون من أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بما في ذلك:

الأطفال الصغار

المرأة الحامل

الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة

الرجال المثليون أو ثنائيو الميول الجنسية (سبب ذلك غير واضح)

أكثر من 90 حالة من مرض جدري القرود في 12 دولة



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تم تسجيل 92 حالة مؤكدة من جدري القرود و 28 حالة مشتبه بها من 12 دولة عضو غير متوطنة بالفيروس اعتبارًا من 21 مايو، مع توسع المراقبة إلى البلدان غير الموبوءة ، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من حالات جدري القرود.