ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه

كتبت ـ أسماء نصار

تستعد وزارة الموارد المائية و الرى لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة 16-19 اكتوبر المقبل.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم محاول الموتمر.

1-أصبح منصة دولية للحوار ومحور دعم وإهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

2- يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد المائية .. وزارة الموارد المائية والرى تواصل الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

3- تزايد أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من 750 مشاركة و 40 خبير عام 2018 إلى (9500) مشاركة و (300) خبيرعام 2021.

4- (75) منظمة إقليمية ودولية شاركت في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

5- عقد 15 حدثا رفيعا و164جلسة فنية و46 جلسة عامة وحدث جانبي وورشة عمل خلال أسابيع القاهرة الأربعة الماضية .

6- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة منه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسساتوالوزارات المحلية.

7- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيينمن مختلف دول العالم.

8- معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع.