اليوم السابع
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ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:00 ص
ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه وزارة الرى - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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تستعد وزارة الموارد المائية والرى لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة 16-19 اكتوبر المقبل.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم محاول الموتمر.
 
 
1-أصبح منصة دولية للحوار ومحور دعم وإهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.
 
2- يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد المائية .. وزارة الموارد المائية والرى تواصل الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه
 
3- تزايد أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من 750 مشاركة و 40 خبير عام 2018 إلى (9500) مشاركة و (300) خبيرعام 2021. 
 
4- (75) منظمة إقليمية ودولية شاركت في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
 
5- عقد 15 حدثا رفيعا و164جلسة فنية و46 جلسة عامة وحدث جانبي وورشة عمل خلال أسابيع القاهرة الأربعة الماضية .
 
6- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة منه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسساتوالوزارات المحلية.
 
7- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيينمن مختلف دول العالم.
 
8- معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع.
 
 
 

اسبوع القاهرة للمياه

وزارة الموارد المائية والرى

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