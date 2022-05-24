لجنة من المساحة تقدر تعويضات المواطنين بمشروع تطوير ميناء سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، اللجنة الاستشارية بالهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندس طارق رشاد مدير عام الإدارة العامة للتثمين، وعضوية المهندس محمد عبداللطيف رئيس اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك لتقدير قيمة عقارات المواطنين بمنطقة الأشغال المزمع إزالتها في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتطوير وتوسعات ميناء سفاجا البحرى.

وقال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، إن اللجنة توجهت عقب الاجتماع لموقع العقارات بمنطقة الأشغال، تمهيدًا لإعداد التقرير الاستشارى المطلوب لعرضه على الجهات المختصة.

وأضاف رئيس المدينة، أن الهيئة تقوم بأعمال الرفع المساحي المتكامل للمنطقة، حيث تبدأ فِرق المساحة بالتسجيل علي الطبيعة للمواطنين المقيمين والتحقق من ملكيتهم للأراضي لتحديد قرار المنفعة العامة للجهة صاحبة المشروع، وذلك من خلال لجنة التثمين برئاسة الهيئة التي تقوم بالحصر، وكذلك تقدير قيمة التعويضات، ثم تقوم بعد ذلك برفع التقرير للجهة صاحبة الولاية علي المشروع التي توفر قيمة التعويضات للهيئة المسئولة عن صرفها للمواطنين والملاك.

وأكد رئيس المدينة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة مراعاة حقوق المواطنين والحفاظ عليها، وتحقيق التنمية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين.