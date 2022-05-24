لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات فى زيارة لصيدلة المنوفية

فريق المحافظات

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارتها لكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

ضمت اللجنة الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتورة منى حافظ عميد كلية الصيدلة جامعة الفيوم، كما كان في استقبال اللجنة الدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شادى علام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية.

وأشار القاصد إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون بين لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات وجامعة المنوفية للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية والأكاديمية بالكلية ومتابعة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لكلية الصيدلة.

من جانب معاينة الموارد المادية والبشرية بالكلية، فقد تم خلال الزيارة تفقد المعمل المركزى البحثى لمساعدة طلاب الدراسات العليا على إجراء البحوث العلمية، ومركز الخدمات الصيدلية ومركز معلومات الدواء والسموم والصيدلية التعليمية، ووحدة ضمان الجودة، ومعمل الحاسب الآلى، وقاعات التدريس الخاصة بالدراسات العليا ومكتبة الكلية ومعمل المحاكاة والعيادة الطبية.