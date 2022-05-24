اليوم السابع
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كيف تحصن نفسك من عدوى كورونا ؟ الصحة تجيب

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:21 م
كيف تحصن نفسك من عدوى كورونا ؟ الصحة تجيب لقاح كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب الحرص علي اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لعدوى كورونا، مشيرة إلى أن الوقاية تأتى بالحرص علي الحصول علي الجرعة الأولي من لقاح كورونا ثم الجرعة الثانية ثم الجرعة الثالثة التنشيطية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب الحرص علي التعاون مع ممثلي الخط الساخن 15335 للرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالحصول علي اللقاح .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف


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