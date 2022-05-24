وقالت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "إنه خلال تدريب "مسيرة الفيل"، تحركت الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية بالكامل في تشكيل بمحاذاة مطار غير محدد للتدرب على إجراءات قياسية قبل الإقلاع والتحقق من جاهزيتها".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الأركان المشتركة في سول: "يبدو أن بيونج يانج أكملت استعداداتها لتجربة نووية وصاروخية جديدة، وسلطت الهيئة الضوء على استعدادها الراسخ ضد الاستفزازات المحتملة للنظام العنيد".

ونظمت كوريا الجنوبية آخر تدريب لمسيرة الفيل لتعبئة طائرات F-35A في 25 مارس الماضي بعد يوم من تجربة الشمال لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في عملية إطلاق أنهت الوقف الاختياري الذي دام سنوات على التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات.