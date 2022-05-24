وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - " إنها لا تستبعد إمكانية تدفق الفيروس وسط زيادة السفر الدولي بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، خاصة مع فترة حضانة الفيروس".

وكانت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أن البلاد لديها مخزون يكفي لتطعيم 35 مليون شخص ضد فيروس جدري القرود.