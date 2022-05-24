قليل البخت يعضه الكلب قدام اللجنة.. إصابة طالب إعدادى بعضة كلب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى ههيا المركزي بالشرقية، اليوم الثلاثاء، طالب بالصف الثالث الإعدادى، مصابًا بعضة كلب؛ بعدما عقره كلب ضال أمام مدرسة المهدية الإعدادية التابعة لإدارة ههيا التعليمية.

وتبين أن الطالب المصاب كامل م م، 16 سنة، مُقيم بمركز ومدينة ههيا، قد تعرض لعقر كلب ضال أثناء وجوده أمام المدرسة الموجودة فيها لجنة امتحاناته بالشهادة الإعدادية بمدرسة المهدية الإعدادية.

وتعرض الطالب لعقر الكلب الضال أمام المدرسة، فيما جرى نقله إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وتبين إصابة الطالب المصاب بعضة كلب في الفخذ الأيسر، وجاري تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

ذكر أن إجمالي أعداد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، لهذا العام يبلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.