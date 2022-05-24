قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول "دور الثقافة فى مكافحة التطرف الفكرى"

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى مكافحة التطرف الفكري" وتحدثت وردة حسن مسئولة الفرع، عن الفكر هو السلاح الوحيد لمقاومة المتطرفين، والثقافة ومبدعيها يلعبون دورا نقديا بارزا فى مواجهة التطرف الفكري وأهم مراكز المقاومة الثقافية.

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط، أمسية شعرية بعنوان "ميلاد بحر" تأليف يسري العزب ألقتها وردة حسن، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر علي حسان وألقى قصائد قصيرة بعنوان "لفت نظر، خطو، موصول"، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "مفهوم التربية وأهميتها" وتحدث الدكتور مصطفى محمود مسئول الفرع، عن التربية والتنشئة الاجتماعية والكفاءة الصحية والنفسية والقدرة على مواجهة الموقف.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الكتابات التذكارية فى مصر القديمة" وأوضح الدكتور محمد إمام مسئول الفرع، ما هى الكتابات التذكارية وأنواعها والهدف منها، بجانب ذلك عقد بالقصر اجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وألقى القاص محمد الضبعاوى قصة "صدفة غريبة"، وأعد القصر عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي وقدم مجموعة متنوعة من أغاني الفلكلور الصعيدى، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رموز فرعونية" نفذتها صفاء حسن قرشي، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى مناقشة كتاب "جحا العربي" تأليف محمد رجب النجار وتحدثت سلوى جودة عن شخصية جحا ونشأته وفلسفة النموذج الجحوي والنوادر الجحوية شكلها وأسلوبها.