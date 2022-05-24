قافلة طبية مجانية من جامعة طنطا لقرية سامول بمركز المحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

أطلقت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية كبرى إلى قرية سامول بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في بيان له أن هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " فى القرى الاكثر احتياجا بالغربية، وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافظة طوال العام لخدمة المرضى فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1509 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة عدد من كليات الجامعة، مضيفاً أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

وأشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 69 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

ومن ناحية أخرى، ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم اجتماع مجلس كلية الطب بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤى الأحول القائم بعمل وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ورؤساء الاقسام الإكلينيكية والأكاديمية وأعضاء مجلس الكلية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، في بيان له أنه يسعد دائما بالتواجد فى مجلس كلية الطب أقدم كليات الجامعة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لها دور محوري وتاثير بالغ الأهمية فى خدمة المرضى فى 5 محافظات بوسط الدلتا، حيث تستقبل أكثر من مليون حالة سنويًا، مؤكدًا أن القطاع الطبي والتعليم الطبي وتطوير المستشفيات يحظى بأولوية قصوى فى خطة الجامعة الاستراتيجية.

وتابع رئيس الجامعة اعتماد موارد مالية كبيرة من وزارة المالية للانتهاء من تجهيز وتشغيل كافة المنشأت العلاجية بالمستشفيات الجامعية كمستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الكلى وإنشاء مستشفى جديد للطوارىء والحالات الحرجة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع الشكر إلى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب وأشاد بجهوده فى تطوير المستشفيات الجامعية وذلك بمناسبة انتهاء مدة عمادته للكلية، واستعرض الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب خلال الاجتماع إنجازات القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية بمستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الرمد ومستشفى الصدر ومركز الطب النفسي ومركز الكلى وجراحات المسالك البولية، كما استعرض الخطة الاستراتيجية لمستشفيات جامعة طنطا، موجهًا الشكر إلى رئيس الجامعة على دعمه الكامل وجهوده فى دعم القطاع الطبى وكلية الطب .