فريق طبى ينجح فى استخراج طلق نارى من رئة فتاة بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية في استخراج طلق ناري من رئة مريضة تبلغ 19 عاماً، وذلك عن طريق منظار الصدر الجراحي في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود خيري، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أنه فور استقبال المريضة بالعيادات الخارجية للقسم تم إجراء الفحوصات الطبية، والتي أظهرت إصابتها بطلق ناري استقر بالفص السفلي من الرئة اليسرى، حيث قام الفريق الطبي باستخراج الرصاصة عن طريق منظار الصدر الجراحي وتستخدم هذه التقنية الحديثة لتجنب الجراحة التقليدية عن طريق جرح استكشاف الصدر والذى يصل طوله لأكثر من 20سم بمضاعفاته.

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود خيري، أستاذ جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد عثمان عمر حسن المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد عبد المعطي، الطبيب المقيم بالقسم ومن قسم التخدير الدكتور أحمد فتحي، مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيب محمد الذوق عرابي مدرس مساعد التخدير، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض أحمد التهامي وجهاد بهيج ونصرة رمضان ومحمد قناوي ووائل إدريس ومحمود وممرضة هناء بكار.

وأضاف الدكتور محمد مبارك، مدير مستشفى، الحرم أن المريضة بحالة جيدة وتتماثل للشفاء، حيث تتلقى العناية الطبية بعناية جراحات القلب المفتوح بالمستشفى.