فتح باب الترشيح على انتخابات مجالس إدارة الجمعيات الزراعية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف ، اجتماعاً بأعضاء ،في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بحضورالدكتورعلاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، المهندس مصطفى راشدمدير عام الشؤون الزراعية بالمديرية، المهندس أسامة عبد القوى مدير شؤون التعاون الزراعي، المهندسة سوزان على حسن مدير عام فرع البنك الزراعي، أسماء حسن أحمد _إدارة التعاون ، عمر محمود مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، جمعة أحمد مدير تعاون الإصلاح الزراعي، المهندسة دينا رأفت بإدارة التعاون بمديرية الزراعة.

ناقش السكرتير العام "رئيس اللجنة" مستجدات الوضع الحالي الخاص بانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية، والموقف المالي للعملية الانتخابية واستكمال البرنامج الزمني للانتخابات طبقاً للمدد والفترات المحددة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2021 والخاصة بإجراءات الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية.

حسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم استعراض موقف الترشيحات للجمعيات التعاونية الزراعية، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي عدد الجمعيات التي تم فتح باب الترشيح لها 234 جمعية ، وصدر قرار من السيد المحافظ لـ 228 جمعية (ائتمان، إصلاح زراعي، استصلاح زراعي)، وجار استصدار قرار لباقي الجمعيات، حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية،وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال العملية الانتخابية

جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدر، في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية ،برئاسة السكرتير العام وعضوية الشؤون الزراعية والتعاون الزراعي بمديرية الزراعة،الشؤون القانونية والتعاون الزراعي والشؤون المالية والإدارية بالمحافظة،والشؤون المالية والإدارية بالبنك الزراعي المصري،والتعاون الزراعي، حيث تعتبر اللجنة حلقة اتصال بين لجنة الإشراف ولجان الانتخابات بدائرة المحافظة،لتذليل أية معوقات وحلها وتزويد الجهات بالأوراق المطلوبة لتغطية العملية الانتخابية.

اللجنة التنفيذية المشرفة على انتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية



اللجنة التنفيذية المشرفة على انتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية