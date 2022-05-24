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غدا.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:00 ص
غدا.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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تنطلق غدا الأربعاء 25 مايو امتحانات الفضل الدراسي الثاني لطلبة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإضافة إلى امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.
 
ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية " ورقة أولى" النحو والصرف.
 
كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم في مادة الفقه.
 
وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتختتم امتحاناتهم الثلاثاء 31 مايو 2022.
  
وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تختتم امتحانات إتمام الشهادة، الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
 

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الشهادة الابتدائية

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