طقس اليوم.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ36 درجة.. تفاصيل الأرصاد حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 24 درجة