طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية وحار فى كل من الإمارات والكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها

الإمارات: توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء حارا ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:56 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 14:18 والجزر الثاني عند الساعة 03:19 . و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 06:17 و الجزر الاول عند الساعة 10:35 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

الكويت:

وفى الكويت حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .

وفى المساء إنخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة .