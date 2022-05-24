طعنته بسكين..اعترافات المتهم بالشروع في قتل جاره بحدائق القبة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف مواطن بالشروع في قتل جاره في حدائق القبة، بسبب خلافات الجيرة، مؤكدا أن الخلافات قديمة، وتجددت يوم الحادث، حيث استل مطواه وطعن بها المجني عليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مواطن بالقاهرة، خلال مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه و(أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.