ضحية مستريح السيارات: "استولى على شقى عمرى".. فيديو

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

"حطيت شقى عمرى بين إيدين مستريح مشتول السوق فنصب عليّا"، هكذا تحدث أحد ضحايا مشتول السوق بالشرقية بعدما تم النصب عليه والاستيلاء على أمواله.

وقال الضحية لـ"اليوم السابع" المتهم وعدنا بفوائد وأرباح كبيرة، حصلنا عليها بالفعل في بداية الأشهر الأولى ثم تخلى عنها وهرب، حتى تم القبض عليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.