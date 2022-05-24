ضبط 13 منشأة طبية غير مرخصة خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات بالمنشأت الطبية مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز و ايتاي البارود حملة مكبرة على المنشأت الطبية.

أسفرت الحملة بعد المرور على 23 منشأة طبية خاصة، حيث تم ضبط عدد 13 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات مختلفة التخصصات ومعامل تدار بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.