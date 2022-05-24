اليوم السابع
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ضبط 13 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص فى البحيرة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:18 ص
ضبط 13 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص فى البحيرة جانب من الحملة
البحيرة – ناصر جودة

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شنت الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق  مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز وايتاي البارود، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 13 منشأة طبية خاصة، مابين عيادات مختلفة  التخصصات ومعامل تدار بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (5)

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة (6)

 

جانب من الحملة (7)
جانب من الحملة (7)

 

جانب من الحملة (8)
جانب من الحملة (8)

 

جانب من الحملة (9)
جانب من الحملة (9)

 

جانب من الحملة (10)
جانب من الحملة (10)

 

جانب من الحملة (11)
جانب من الحملة (11)

 

جانب من الحملة (12)
جانب من الحملة (12)

 


البحيرة

حملات تفتيشية

حملات رقابية


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