اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق كروت كبائن الاتصال الأرضية بالقاهرة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:01 م
ضبط عصابة تسرق كروت كبائن الاتصال الأرضية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الكروت الخاصة بكبائن الإتصال الأرضية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
 أكدت المعلومات قيام (عدد 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الكروت من داخل كبائن التليفونات الأرضية والإتجار فيها.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد (5) متهمين.. وعُثر بحوزة إثنين منهم على (دراجة نارية - عدد 3 مفتاح مثلث- مجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح الكبائن) وعُثر داخل المخزن الخاص بأحده المتهمين على (عدد 28 كارت خاص بكبائن التليفونات- أجزاء من كروت الإتصالات- عدد 74 بوردة خاصين بالإتصالات- مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة) بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى مستخدمين فى ذلك الأدوات المضبوطة، وأقروا بإرتكابهم عدد (13) واقعة بنطاق محافظة القاهرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

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