ضبط شخص انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات ونشر شائعات بالسوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أمين مخزن أدوية – مقيم بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة) لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة.