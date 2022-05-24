اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:33 م
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ضبط شخص انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات ونشر شائعات بالسوشيال ميديا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:32 م
ضبط شخص انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات ونشر شائعات بالسوشيال ميديا حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أمين مخزن أدوية – مقيم بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة) لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة.
 
 

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