ضبط شخص انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات ونشر شائعات بالسوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أمين مخزن أدوية – مقيم بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة) لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة.
ضبط شخص انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات ونشر شائعات بالسوشيال ميدياالثلاثاء، 24 مايو 2022 03:32 م
حملة أمنية - أرشيفية
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