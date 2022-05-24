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شون وصوامع المنيا تستقبل 342 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:04 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 342 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز توريد القمح بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 342676 طنا و351 كيلو جراما من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 16388 طنا و35 كيلو جراما من القمح حتى أمس الاثنين، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، تم توريد 342 ألف طن حتى الآن، مؤكداً ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200)

توريد القمح فى الشون والصوامع
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