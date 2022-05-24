شاهد جمال وروعة مطروح وجولة على شواطئها من على متن يخت.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، من على متن يخت، خلال جولة بحرية، لرصد الطبيعة الخلابة وجمال ونقاء المياه الفيروزية، داخل خليج مطروح، الذي تقع عليه مجموعة كبيرة من الشواطئ، في ظل الطقس المعتدل، مع إقبال واستمتاع المواطنين على شواطئ مطروح الخلابة، وطبيعتها الساحرة، والتقاط الصور التذكارية المميزة، لواجهة المدينة والشواطئ من داخل البحر.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تواجد أعداد كبيرة على شواطئ وكورنيش مطروح، واستمتاع المواطنين بالطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، على الرغم من عدم بداية المصيف بشكل رسمى، أو الانتهاء من تجهيز الشواطئ وإصدار تراخيص تشغيلها.

وتشهد شواطئ مطروح المختلفة، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن أبنائها، في ظل أجواء ربيعية مميزة والاستمتاع بالخصوصية والهدوء وعدم الزحام، خاصة قبل موسم الصيف السياحي لم يبدأ بعد.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ، قد أكد في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم البدء الاستعداد لموسم الصيف السياحي، بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكورنيش وشوارع المدينة والأرصفة، والإعداد لرفع كفاءة الخدمات بالشواطئ وتوفير خدمات جديدة، من بينها التعاقد على توريد حمامات ودورات مياه جاهزة، لتوزيعها على الشواطئ، لخدمة المصطافين وزوار المحافظة وأهلها، متوقعاً أن يكون الإقبال كبيراً خلال المصيف المقبل، لذلك تعمل المحافظة بكل أجهزتها وقطاعاتها على الاستعداد الجيد والمبكر للمصيف.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.