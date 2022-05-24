ودعت وزارة الصحة العمانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء العمانية - المواطنين والمقيمين بالسلطنة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنب المخالطة المباشرة لأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو طفح جلدي خصوصا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض، والمبادرة إلى لبس الكمامة في مثل هذه الحالات، والمحافظة على نظافة اليدين.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة.