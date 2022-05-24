سكرتير محافظة أسوان يشهد فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات الخاصة ..صور

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بحضور فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نظمه فرع ثقافة أسوان تحت عنوان " نحو رؤية فاعلة لتكنولوجيا التحول الرقمى لمساندة الأشخاص ذوى الإعاقة" والذى شهده نجوى أحمد مدير عام الثقافة، والدكتور عبد المنصف رشوان رئيس المؤتمر، وبمشاركة كوكبة متميزة من أبنائنا من ذوى الهمم.

وأكد اللواء أشرف عطية فى كلمته التى ألقاها السكرتير العام على أن هذا المؤتمر يتواكب مع جهود وأنشطة المحافظة المبذولة لدعم وتطوير آليات وأساليب التحول الرقمى سواء داخل الجهاز الإدارى أو على مستوى المجتمع المدنى وخدمة مختلف فئات المجتمع الأسوانى من أجل مواكبة متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح بأن أصحاب القدرات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأسوانى ودائماً يمثلون لنا نموذجاً مشرفاً فى الإصرار والعزيمة بقدراتهم ومواهبهم الفذة، لافتاً إلى حرص المحافظة المتواصلة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التى تساهم في تنمية هذه القدرات والمواهب واستغلال طاقاتهم الكامنة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات لبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر.

كما قدم محافظ أسوان الشكر والتقدير لكل المشاركين والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الحيوى ولكافة الجهود المبذولة لضمان تقديم جميع الخدمات الثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها من الخدمات التنموية اللازمة لتوفير حياة كريمة لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت نجوى أحمد بأن المؤتمر تضمن تنظيم معرض للفنون التشكيلية والمنتجات الخزفية واليدوية وأيضاً مشغولات الخرز ، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وغنائية ، علاوة على تنظيم جلسات ثقافية تناولت عدد من الموضوعات الخاصة بتكنولوجيا التحول الرقمى ودورها فى دعم وخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحا بأن الفعاليات أُختتمت بقيام السكرتير العام بتوزيع شهادات التقدير وتكريم عدد من المتميزين والأشخاص ذوى الإعاقة.



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات