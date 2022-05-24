اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:04 م
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سقوط شجرة ضخمة على طفل صغير وكسر حنفية حريق أثناء قطعها بطنطا.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:07 م
سقوط شجرة ضخمة على طفل صغير وكسر حنفية حريق أثناء قطعها بطنطا.. صور صور من الحادث
الغربية مصطفى عادل

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شهدت منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، سقوط شجرة ضخمة على طفل وكسر حنفية حريق أثناء قيام مواطن بقطع الشجرة الموجودة أمام منزله وتم نقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شجرة ضخمة على طفل وكسر حنفية حريق بمنطقة الجلاء.

وبالفحص تبين أثناء قيام مواطن بقطع شجرة ضخمة أمام منزله سقطت على الطفل وتسببت في كسر حنفية الحريق وغرق الشارع بالمياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

طنطا

سقوط شجرة على طفل بطنطا

محافظة الغربية


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