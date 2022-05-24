وقالت وزيرة الطاقة السريلانكية كانشانا ويجيسكيرا ، في تغريدة لها على (تويتر) ، وفق موقع "نيوز فيرست" السريلانكي ، إن صيغة تسعير الوقود التي وافق عليها مجلس الوزراء تم تطبيقها لتعديل الأسعار الحالية.. موضحة أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 20-24 % بينما سترتفع أسعار المازوت بنسبة 35 %.

وأضافت أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تعديل رسوم النقل والخدمات الأخرى وفقا لذلك.. لافتة إلى أنه سيتم تشجيع الناس على العمل من المنزل "لتقليل استخدام الوقود وإدارة أزمة الطاقة".

وكانت شركة ليترو غاز الحكومية السريلانكية، قد أعلنت أمس نفاد مخزونها من إمدادات الغاز المسال، موضحه إنه لن يكون هناك توزيع لإسطوانات الغاز المسال، التي تزن 12.5 كجم، و5 كجم، و2.3 كجم"، ودعت المواطنين "لعدم الاصطفاف عند المنافذ للحصول على الأسطوانات نظرا لنفادها ".

ويأتي ذلك فيما تشهد سريلانكا، منذ أسابيع أعمال عنف ضمن احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، دفعت رئيس الوزراء إلى الاستقالة، بعد مقتل 7 أشخاص وسقوط نحو 250 مصابا، بحسب وسائل إعلام سريلانكية.

ودعت الأمم المتحدة، في وقت سابق، السلطات السريلانكية إلى منع تصاعد العنف إثر تظاهرات وأعمال شغب وقعت بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها.

ويتظاهر السريلانكيون منذ أسابيع متهمين الرئيس وشقيقه، وهو نفسه رئيس الوزراء السابق، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.

وتعاني البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.