زيلينسكى: ناقشت مع رئيس المجلس الأوروبى تشديد العقوبات على روسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، تشديد العقوبات على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أنه ناقش مع رئيس المجلس الأوروبي ضم كييف للاتحاد الأوروبي.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن تقدم القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد، من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.

وأضاف شويجو - خلال اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية.. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".

وتابع: "نحن مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات".