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"رياضة أسوان": اختيار دفعة جديدة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:44 ص
"رياضة أسوان": اختيار دفعة جديدة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى مراكز شباب - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تشهد محافظة أسوان، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة فى ظل الاهتمام الأبوي الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من ذوي الهمم "قادرون باختلاف "، وذلك بهدف العمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم تأكيدًا لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.

ومن جانبه، أكد ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه تم السماح بممارسة الرياضة والتريض بإستاد أسوان بالمجان لذوي القدرات والهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف التابع للمديرية.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فى بيان صحفي، أنه بالتوازي مع ذلك تم انتقاء دفعة جديدة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة كرة السلة من مواليد 2011 و2012 بنين بملعب كرة السلة بنادي أسوان، حيث كانت من أبرز الشروط بألا يقل طول المتقدم عن 160 سم لمواليد 20125 ، و 165 لمواليد 2011 ، ويوفر المشروع رعاية رياضية متكاملة والاشتراك فى مباريات الاتحاد المصرى لكرة السلة ، وإتاحة الفرصة لتمثيل مصر فى المنتخبات القومية.


الشباب والرياضة

اسوان

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