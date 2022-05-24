وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، بيانه الوزارة اليومي،" أصابت صواريخ عالية الدقة ثلاث مواقع قيادة، و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الآلي 14 بالقرب من سوليدار (في دونيتسك).

وأضاف البيان أن الصواريخ الروسية إصابة ستة مستودعات ذخيرة في أراضي دونيتسك، بما فيها مستودع كبير يحوي قذائف عيار 155 لمدافع الهاوتزر أمريكية الصنع M-777".