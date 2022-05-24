وأضاف نيبينزيا، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "روَّج الإعلام الغربي لمقتل المدنيين في مدينة بوتشا على أيدي القوات الروسية، بأمر من الحكومات الغربية".



وتابع نيبينزيا -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن "وسائل الإعلام الغربية هذه أخفت جميع الأدلة والحقائق الموضوعية حول مقتل المدنيين، وبدلًا من ذلك أنتجت سيناريوهات مزيفة".



وأوضح نيبينزيا أنه "تحت ضغط الوقائع والحقائق، اضطرت وسائل الإعلام الغربية للاعتراف بأن العديد من المدنيين في مدينة بوتشا لم يموتوا متأثرين بجراحهم من أعيرة نارية كما تدعي أوكرانيا، بل قُتلوا جراء قذائف مدفعية عفا عليها الزمن، استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء قصف هذه المدينة".