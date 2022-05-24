رفع 1700 حالة إشغال وغلق 13 قاعة أفراح مخالفة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات مكبرة على مدار اليوم، لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع متابعة التزام المحلات العامة بمواعيد الغلق المحددة.

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة مجهودات حي بولاق الدكرور في تنفيذ حملة إشغالات ليلية بشوارع فيصل والعشرين والأربعين، وأسفرت عن ضبط 360 شيشه ومصادرة 400 كرسي لمقاهي متعدية علة الطريق ورفع 22 استاند معروضات لباعة جائلين متعدين على الطريق العام، بالإضافة لغلق وتشميع 4 محلات ملابس وكوافير وبلاي استيشن غير ملتزمة بمواعيد الغلق .

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي جنوب الجيزة في شن حملات مكبرة لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق واستيفائها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 محال بمنطقة مساكن المنيب إلى جانب إزالة بعض التندات والتعديات والبروز للمنشآت التجارية ورفع 100 حالة إشغال لمحلات ومنشآت تجارية.

واطلع المحافظ على نتائج الحملة التي شنها حي شمال الجيزة بقطاع إمبابة تم فيها مصادرة عدد 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى، ورفع 21 حالة إشغال خلال حملات بشوارع العروبة ترعة بشتيل والطريق الدائري وبني محمد بحي الوراق إلى جانب قيام حي الطالبية برفع 120 حالة إشغال بشوارع العروبة والسوق وعثمان محرم والعمدة.

وفي حى العجوزة جرى رفع 192 حالة إشغال متنوعة بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء، بجانب إزالة الحواجز الحديدية التى تعوق الحركة المرورية وتتلف الأسفلت وكلبشة سيارات تابعة لمعارض بمناطق العجوزة والصحفيين للتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام.

وشملت مجهودات رفع الإشغالات بمركز العياط مصادرة 50 حالة إشغال للمقاهى والكافيهات و110 حالات إشغال وغلق 3 محال مخالفة بمركز منشأة القناطر و50 حالة إشغال بقرية البرميل بمركز أطفيح ورفع 70 حالة إشغال من شوارع البربخ والنيل السعيد والمزلقان بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى غلق وتشميع قاعات أفراح ومصادرة 200 حاله إشغال منها، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وتلقى شكاوى المواطنين بشأنها بمركز ومدينة أبو النمرس.