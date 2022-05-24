رئيس وزراء المجر: العالم على حافة أزمة اقتصادية

كتب أحمد عرفة

قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، إن العالم على حافة أزمة اقتصادية، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو "إن تقدم القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد، من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين".

وأضاف شويجو - خلال اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية.. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".