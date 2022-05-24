رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعا مع فريق عمل التأهيل الوظيفى وممثلى الأسر الطلابية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً مع فريق عمل وحدة التأهيل الوظيفي والخدمات الطلابية ومجموعة من الطلاب ممثلين الأسر والأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بحضور المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، المهندسة نهال مغربي مدير الوحدة، والمهندس عمرو المساوي مسؤول الدعم الفني بالوحدة، وذلك بهدف التعرف على البرامج المختلفة والمسابقات التي شاركت بها كل أسرة للوقوف على العقبات والتحديات التي تواجههم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أن هذا الاجتماع جاء لأخذ خطوات تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا الإتصالات التابع لوزارة الاتصالات، إبان زيارتها لمقر مركز الإبداع الرقمى بالجامعة (creativa) فى الثلاثين من مارس الماضي حيث تحرص الجامعة على تذليل كافة الصعاب وتقديم كافة الخدمات والأدوات والوسائل التي تساعد طلابها على الإبداع والاستمرار بكفاءة ،مؤكداً على ضرورة تفعيل المشاركات والعمل على رفع مستوى الطلاب من خلال التعرف على الاحتياجات التدريبية المختلفة وربطها بمتطلبات سوق العمل للإعداد للتأهيل الوظيفي وتطوير البرامج التدريبية باستمرار.

وذكر الدكتور محمد حشمت ان مركز الخدمات الإلكترونية يقوم بكافة وسائل الدعم للأنشطة الطلابية من معامل وخدمات وبرامج وادوات لدعمهم وتعزيز مشاركاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات و انه يلزم رفع كافة الخدمات بالجامعة على الموقع الإلكتروني لأهمية دور التحول الرقمي بالجامعة.

ومن جانبها اضافت المهندسة نهال انه تم خلال الاجتماع عرض إنجازات وحدة التأهيل الوظيفي وعرض المنصة والموقع الرسمي الخاص بها، والتعرف على مجموعة من الأسر والأنشطة الطلابية وعرض انجازاتهم داخل الجامعة والمجتمع السوهاجي والمسابقات التي شاركو بها على مستوى الجمهورية، والتي تم تصعيدهم باسم الجامعة وتصدروا فيها بالمراكز الأولى.



رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاً مع فريق عمل التاهيل الوظيفي وممثلي الاسر الطلابية (1)



رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاً مع فريق عمل التاهيل الوظيفي وممثلي الاسر الطلابية (2)



رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاً مع فريق عمل التاهيل الوظيفي وممثلي الاسر الطلابية (3)



رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاً مع فريق عمل التاهيل الوظيفي وممثلي الاسر الطلابية (4)



رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاً مع فريق عمل التاهيل الوظيفي وممثلي الاسر الطلابية (5)