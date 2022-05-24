رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تسليم كلية التربية شهادة الاعتماد البرامجى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها احتفالية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وشهدت الاحتفالية تسليم شهادة الجودة والاعتماد للدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، لحصول الكلية على الاعتماد البرامجي لثلاث برامج دراسية وهي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة، والدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير مركز ضمان الجودة.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، إن التكريم يأتي تتويجاً لجهود إدارة الجامعة ومركز ضمان الجودة والاعتماد بها بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بهدف نشر وتطبيق ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية وبما يتوافق ورؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الجامعة تضع فى أولوياتها تقديم كافة أنواع الدعم للاعتماد المؤسسي للكليات وبرامجها الأكاديمية.