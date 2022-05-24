رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، حفل تنصيب اتحاد جامعة الوادى الجديد بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئه التدريس ومديرى العموم وأمناء الكليات والعاملين بالجامعة بمقر الصالة المغطاة بالخارجة.

بدأ الحفل بتلاوة القران الكريم أعقبها كلمة رئيس الجامعة، والتى رحب فيها بالحضور، متمنيا لهم النجاح والتفوق فى جميع المجالات للارتقاء بالجامعة، موضحاً أن الاتحاد هدفه تكوين قيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤلية، معربا عن سعادته بطلاب الجامعة الذين حصدوا العديد من الجوائز فى كافة المسابقات .

وفى كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قال إن هناك اهتماماً كبيرا توليه الدولة بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع، كما تضمن الحفل فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة، بالإضافة الى مشاركة فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة .

وفى الختام قام رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات بتنصيب اتحاد طلاب كليات التربية والطب البيطرى والزراعة والعلوم والتربية الرياضية والآداب والطب البشرى.