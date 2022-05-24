رئيس جامعة المنيا يفتتح المهرجان الكشفى الرابع لجوالى الكليات.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع لجوالي وجوالات كليات الجامعة، وذلك بعد توقف عامين نظراً لظروف جائحة كورونا، والذي جاء هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. كلنا نعمل من أجل مصر".، والتي استمرت فعالياته خلال الفترة من 15 وحتى 23 مايو الجاري،

أقيمت الفعاليات بمخيم الجوالة والخدمة العامة بالحرم الجامعي، حيث بدأت فعاليات المهرجان بطابور عرض للجوالين والجوالات تبعه كرنفال ذو طابع شعبي من وحي بيئة محافظة المنيا، ردد خلاله الطلاب الأغاني الشعبية والوطنية لبث روح البهجة والسرور لدي الكشافين بعد عناء عمل استمر على مدار أسبوع كامل.

تفقد رئيس الجامعة ونائبه بحضورالدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، الأراضي الكشفية لكليات الجامعة والتي شكلت بواباتها مجسمات لنماذج من المشروعات القومية الكبرى، كأحد أسس التقييم والمنافسة، بالإضافة لإعداد بحث في مجال النشاط الثقافي عن أحد هذه المشروعات.

واستهدف المهرجان تنمية وعي الطلاب بالمشروعات القومية ورؤية مصر 2030 وغرس روح المحبة والأخوة والصداقة بين الجوالين، وتنمية روح التعاون، وقيم الولاء والانتماء للوطن، وتبادل الخبرات الكشفية.

وأشرف على تنظيم المهرجان وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن أحمد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ورؤساء وأخصائي مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وشارك في التنظيم شيماء مبارك، وأشرف إمبابي مشرفي الطلبة والطالبات.































