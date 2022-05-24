رئيس جامعة الأقصر يكرم الفائزين بالمركز الثانى بمسابقة "صعيد مصر فى قلب الحدث" ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الحاصلين على المركز الثاني على مستوى الجامعات المشاركة فى مسابقة مؤتمر "صعيد مصر في قلب الحدث"، والذي انعُقد بجامعة أسوان.

وجاءت أسماء الطلاب المكرمين كالتالي؛ رضوان أحمد إبراهيم_ إبراهيم عبد الفتاح أحمد_ ياسمين أحمد محمد_ خالد عبد الوهاب توفيق_ إسراء محمد علي_ كمال محمد كمال الدين_ عبد الكريم محمد حسن؛ بإشراف الدكتور حسني أحمد عباس، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

ويتضمن مشروع تخرج طلاب قسم الـ" IT" بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، الحائز على جائزة المركز الثاني بأسوان، نظام لتحديد هوية طلاب جامعة الأقصر، عن طريق نظام التعرف على الهوية بالترددات الراديوية rfid، وكذلك حماية أجهزة الكمبيوتر بالجامعة من السرقة عن طريق وضع ملصق إليكتروني لكشف الأجهزة حال خروجها من الجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، مؤكدًا أن ما حققوه هو تشريف للجامعة، ويضيف لمخزون الجامعة من رصيد الجوائز التي حققها أبنائها من خلال مشاركاتهم بمختلف المسابقات، كما عبر رئيس الجامعة عن أمله في توسيع مشاركة الطلاب بكافة المسابقات مستقبلًا، وعدم التوقف بالتزامن مع التخرج، بما يخدم المجتمع، مشددًا على ضرورة ترسيخ نتائج مثل هذه المشروعات على أرض الواقع، والاستفادة منها.

وكانت قد كرمت إدارة مؤتمر "صعيد مصر في قلب الحدث"، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على هامش مشاركته في المؤتمر المنعقد بجامعة أسوان في نسخته السادسة، في الفترة من 12-14 مايو الجاري، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، ونخبة من أساتذة الجامعات بجنوب الصعيد وطلابها، وأعرب الدكتور محمد محجوب، عن سعادته بالتكريم، مؤكدا أن جامعة الأقصر، تستغل تلك الفرص للمشاركة والاستفادة من خبرات الجامعات الكبرى مثل جامعة أسوان، من خلال مشاركة طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في معرض المؤتمر.