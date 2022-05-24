رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق الدورى الثقافى تحت شعار "نوابغ مصرية".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مسابقة الدوري الثقافي لطلاب الجامعة، تحت شعار نوابغ مصرية، الموسم الأول، لاختيار المنتخب الثقافي للجامعة من الطلاب المتميزين، للمشاركة في المسابقات القمية "إبداع مجال الدورى المعلوماتي_ عباقرة الجامعات" بمجالات: الأدب، الفنون، التاريخ، الرياضة، الجغرافيا.

جاء هذا بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار، والدكتورة هناء محمد حامد المشرف العام على مراكز الفنون بالجامعة، ومدير إدارة النشاط الثقافي والفني، بإشراف الدكتور وائل محمد الصغير مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وأعضاء اللجنة وهم؛ الدكتور أحمد عبيد، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد رمضان مستشار رئيس الجامعة للنشاط العلمي، وبحضور وكلاء كلية الآثار وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب المشاركين.

وخلال الفعاليات قال الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، إن الجامعة تمتلك مواهب وكفاءات من الطلاب نثق بقدراتهم ومواهبهم لتحقيق مراكز متقدمة للجامعة بكافة المسابقات، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات لرفع اسم الجامعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية لبناء شخصية الطالب تعليميًا وصحيًا وثقافيًا ولدعم الأنشطة الطلابية بشكل عام.

وأوضح الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذه المسابقات تعمل على بث روح التنافس واكتشاف ودعم المواهب العلمية والإبداعية موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه المستمر للأنشطة الطلابية، وعلى هامش اللقاء؛ ناقش رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس، أهم الأنشطة الطلابية وكيفية دعمها، واحتياجات كل كلية للارتقاء بالجامعة.