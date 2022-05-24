حذر أندجي دودا رئيس بولندا، من تداعيا نقص الغذاء في أفريقيا ، مؤكدا أن ذلك قد يسبب هجرة كبيرة إلى جنوب أوروبا، بحسب تقارير إعلامية.
كان "دودا"، قال فى تصريحات سابقة، إن العالم يقف إلى جانب أوكرانيا عقب الهجوم الروسى عليها، وذلك فى أعقاب مكالمة فيديو مع نظيره الأمريكى جو بايدن وزعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ورومانيا بالإضافة إلى رؤساء حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبى.
وأضاف دودا - في تصريحات للصحفيين نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنه "يمكنني أن أؤكد لكم أن الحلفاء متحدون ويقفون معا ككيان واحد.. الجميع يدرك أنه لا يمكننا التعامل مع هذا الوضع إلا إذا وقفنا معا.. يجب أن نقف إلى جانب أوكرانيا.. لا يمكننا قبول محاولات تغيير النظام العالمي بالقوة".
وأشار دودا إلى أن الغرب "لن يستسلم للابتزاز" و "لن ترهبه روسيا"، موضحا أنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب.
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