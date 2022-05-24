كتب محمد عبد المجيد

حذر أندجي دودا رئيس بولندا، من تداعيا نقص الغذاء في أفريقيا ، مؤكدا أن ذلك قد يسبب هجرة كبيرة إلى جنوب أوروبا، بحسب تقارير إعلامية.

كان "دودا"، قال فى تصريحات سابقة، إن العالم يقف إلى جانب أوكرانيا عقب الهجوم الروسى عليها، وذلك فى أعقاب مكالمة فيديو مع نظيره الأمريكى جو بايدن وزعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ورومانيا بالإضافة إلى رؤساء حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبى.