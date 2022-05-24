 وأضاف دودا - في تصريحات للصحفيين نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنه "يمكنني أن أؤكد لكم أن الحلفاء متحدون ويقفون معا ككيان واحد.. الجميع يدرك أنه لا يمكننا التعامل مع هذا الوضع إلا إذا وقفنا معا.. يجب أن نقف إلى جانب أوكرانيا.. لا يمكننا قبول محاولات تغيير النظام العالمي بالقوة".
 

وأشار دودا إلى أن الغرب "لن يستسلم للابتزاز" و "لن ترهبه روسيا"، موضحا أنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب.