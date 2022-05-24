رئيس "النواب" يرفع الجلسة العامة ويعلن انعقاد المجلس فى 5 يونيو المقبل

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التى عقدت اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، معلنا انعقاد الجلسة العامة القادمة يوم الأحد الموافق 5 من شهر يونيو المقبل.

وواجه مجلس النواب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى جلسة رقابية امتدت حوالى 8 ساعات متواصلة، حيث ناقش المجلس اليوم أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة وعن يليها مناقشة 18 طلب إحاطة وسؤال عن دور الوزارة فى توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، يليها 13 إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، ثم 7 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.