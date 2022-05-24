رئيس البرازيل يقيل رئيس مجموعة النفط بتروبراس بعد 40 يوما فى المنصب

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة البرازيلية، إقالة خوسيه ماورو فيريرا كويلو، الذي تولى رئاسة شركة النفط الحكومية بتروبراس لمدة 40 يومًا وكان الثالث في منصبه خلال حكومة الرئيس الحالية، جاير بولسونارو.

وبررت وزارة المناجم والطاقة التغيير البرازيلية في بيان: "تمر البرازيل حاليًا بلحظة صعبة ، نتيجة لتأثيرات التقلب الشديد للمواد الهيدروكربونية في الأسواق الدولية"مشيرة إل أنها ليست مضطرة الى تقدم أى أسباب فى اتخاذ قرارها بصفتها المساهم الأكبر في بتروبراس ، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

وأضافت المذكرة "العوامل الجيوسياسية المختلفة المعروفة للجميع تؤدي إلى تأثيرات ليس فقط على أسعار البنزين والديزل ولكن على جميع مكونات الطاقة".

وبحسب الوزارة، "للحفاظ على الظروف اللازمة للنمو في التوظيف والدخل للبرازيليين" من الضروري "تعزيز القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص ككل والعمل في سيناريو متوازن".

واقترحت الحكومة كايو ماريو بايس دي أندرادي، مستشار وزير الاقتصاد ، باولو جيديس ، وحاصل على درجة الدراسات العليا في الإدارة والتنظيم من جامعة هارفارد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية ، أنه يتولى المنصب فى شركة بتروبراس وسيتم تقديم اسمه الى مجلس ادارة الشركة للحصول على الموافقة النهائية.

قبل فيريرا كويلو، كان الخبير الاقتصادي روبرتو كاستيلو برانكو والجنرال الاحتياطي يواكيم سيلفا إي لونا في مناصبهم أثناء الحكومة الحالية.

في 1 مايو، حل بولسونارو أيضًا محل وزير المناجم والطاقة ، الأدميرال بينتو ألبوكيرك ، بعد أيام قليلة من انتقاده علنًا لسماحه لشركة النفط بالإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الديزل.

جاء التغيير المفاجئ في مجلس الوزراء بعد ستة أيام فقط من توجيه رئيس الدولة انتقادات قاسية وعلنية لوزيره آنذاك وفيريرا كويلو بسبب التعديلات المستمرة في أسعار الوقود.

وأعلنت شركة بتروبراس، التي تتبع سياسة التكافؤ في الأسعار والتي من خلالها تراجع الأسعار الدولية للنفط الخام في السوق البرازيلية ، هذا الأسبوع عن زيادة جديدة في وقود الديزل ، وهو الوقود الرئيسي الذي تستخدمه الشاحنات في البرازيل.