دونيتسك: جلسات المحكمة الخاصة لمحاكمة كتيبة "آزوف" الأوكرانية ستعقد على عدة مراحل

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين أن جلسات المحكمة الخاصة لمحاكمة كتيبة "آزوف" الأوكرانية ستنعقد على عدة مراحل، وأولها ستكون في ماريوبول، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك : أعتقد أنه لا يجب أن نتأخر في محاكمة النازيين، ويجب عقد عدد من جلسات المحاكمة الوسيطة قبل المحكمة الرئيسية، كما حصل بعد الحرب الوطنية العظمى، حيث قبل محكمة نورمبرج، عقدت محاكمات في محاكم كييف وخاركوف ومحاكم أخرى.

وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك : في بلدنا، على ما يبدو ستكون محكمة ماريوبول من أولى المحاكم، وعن المحاكمة الدولية، أوضح أن عددا من الدول وافقت مبدئيا على المشاركة في المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يتم تطويره الآن من قبل الإدارات المعنية، بما فيها الإدارات الروسية.