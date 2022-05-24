خريطة انتشار جدرى القرود.. أكثر من 100 إصابة حول العالم.. إنفوجراف

وتم اكتشافه لأول مرة فى القرود فى غرب ووسط أفريقيا، وفيما يلى قائمة بالدول التى أبلغت حتى الآن عن حالات مشتبه بها أو مؤكدة..

نشر موقع "reuters" أعداد الأشخاص الذى أصيبوا بجدرى القرود حول العالم، حيث ثبت وجود أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها فى أوروبا، حيث تدق حالات تفشى المرض ناقوس الخطر، بسبب سهولة انتقاله من شخص لآخر.

- أبلغت أستراليا فى 20 مايو عن أول حالة مصابة بجدرى القرود لمسافر عاد مؤخرًا من بريطانيا، كما تم تحديد حالة أخرى مشتبه بها.

- أكدت النمسا عن أول حالة إصابة في 22 مايو.

- بلجيكا اكتشفت حالتين يوم 20 مايو.

- أكدت الدانمارك أول حالة إصابة لها في 23 مايو.

- أكدت فرنسا أول حالة إصابة في باريس في 20 مايو.

- أكدت ألمانيا ثلاث حالات، مع تسجيل أولها في 20 مايو.

- أكدت إيطاليا حالتين في روما في 20 مايو ، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى ثلاث.

- أبلغت هولندا عن أول حالة لها في 20 مايو، وأكدت منذ ذلك الحين "عدة" مرضى آخرين ، دون تحديد العدد الدقيق.

- أبلغت البرتغال عن 14 حالة مؤكدة جديدة في 23 مايو ، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 حالة.

- أكدت إسبانيا أربع حالات أخرى في منطقة مدريد في 23 مايو ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة ، مع 38 حالة أخرى مشتبه بها في مدريد.

- أكدت السويد أول حالة إصابة لها في 19 مايو.

- أبلغت سويسرا عن أول حالة مؤكدة لها في 21 مايو.

- اكتشفت المملكة المتحدة 11 حالة جديدة في إنجلترا في 20 مايو ، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 20.